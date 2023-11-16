​Коктейли, танцы и «Валера, Валера» в баре: Сборная России опубликовала ролик к матчу

Сборная России опубликовала ролик, посвящённый предстоящему товарищескому матчу против Кубы. По сюжету молодые люди распивают коктейли, слушают музыку и танцуют в баре. В какой-то момент в заведение заходит рулевой сборной России Валерий Карпин. Он призывает компанию прекратить отдыхать и добавляет: «Разберёмся в Волгограде». После этого Карпин включает другу песню: «Валера, Валера».

Матч между сборными России и Кубы стартует 20 ноября в 19:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России в настоящий момент проводит только товарищеские матчи.