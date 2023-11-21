Орещук: «В матче с Кубой не было спортивного смысла»

Спортивный функционер Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу сборной России в матче с Кубой.

«Понятно, что для многих болельщиков со всей страны матч сборной - это праздник. Честно говоря, я даже не смотрел эту игру. И не подчерпнул бы никакой информации во время просмотра. Любой россиянин, играющий в РПЛ, сильнее любого футболиста сборной Кубы. Конечно, для Волгограда это круто, но для аналитики... Ноль информации. Со спортивной точки зрения в таких встречах нет смысла, с точки зрения популяризации футбола однозначно есть. Не совсем понимаю, какую задачу преследует РФС в этом случае. Конечно, меня радует то, что этот матч провели в Волгограде. Игры сборной за пределами столицы ведут к популяризации футбола. В этом руководители РФС молодцы», - сказал Орещук.

Товарищеский матч россиян и кубинцев едва не стал повторением самой крупной победы в истории сборной России. Рекорд – выигрыш у команды Сан-Марино со счётом 9:0 в 2019 году.

Ранее по поводу матча для нашего сетевого издания высказался российский тренер Сергей Силкин.