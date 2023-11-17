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Масалитин: «Сборной России можно было бы придумать такой коммерческий турнир, на который все будут ломиться» эксклюзив

17 Ноября 2023 • 16:11 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче с Кубой.

- Какие у вас ожидания от матча с Кубой?

- Нам сейчас не до жира. Кто согласен с нами играть, с теми и надо соперничать. И не нужно смотреть, кто там на другой половине поля. У нас сейчас очень тяжелая ситуация. Из нее надо извлечь максимум пользы. Нужно выходить и показывать свой футбол.

- Что значит максимум пользы, на ваш взгляд?

- Понятно, что победу мы одержим. При этом надо показывать достойный уровень игры. Чтобы скорости были приличные. Наверняка и Карпин хочет, чтобы сборная так играла. Пусть даже ребята проведут по тайму. Это ведь даже не товарищеские матчи. Они хоть к чему-то готовят, а мы пока не знаем, к чему готовиться. Поэтому такие матчи и считаются просмотровыми. Чем больше кандидатов в сборную мы просмотрим, составим определенное мнение и оценим возможности футболистов, тем будет лучше.

- Как относитесь к тому, что Карпин вызывает тех людей, которые в клубах играют мало или вовсе не имеют практики: Сильянов, Волков, Соболев?

- Он знает их возможности. Что касается Соболева, Карпину нужен высокий нападающий впереди, чтобы мог бороться. Но мне кажется, на сегодняшний день посильнее выглядит Голенков. Но если он его вызовет, могут начаться разговоры, что этот игрок из «Ростова», и тренер приглашает своих. Но Голенков сейчас действительно лучше выглядит. Думаю, что Тюкавина тоже можно было бы позвать. Он набрал форму и должен был получить приглашение.

- В сборной нет вообще ни одного игрока «Динамо», которое идет на третьем месте в РПЛ. Васэто не удивляет?

- Фомин сейчас потерялся, Тюкавина надо было приглашать. Если говорить о вратарях, то в сборной сейчас хорошая обойма голкиперов. Многие вратари хорошо себя проявляют, и выбор здесь существует большой. Нигматуллина правильно позвали: «Пари НН» сейчас неплохо смотрится. Тренеры посмотрят, как Нигматуллин работает. Это нормально.

- Валерий Карпин сказал, что Куба по уровню сопоставима с Кенией. Согласны с таким сравнением?

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- Не видел эту команду и ничего не могу сказать. Но как я уже сказал, нам не нужно смотреть на уровень соперников. Сейчас хоть с Германией играть, хоть с Кенией или Ираном. Надо выходить и показывать свою игру и стремиться к тому, что мы хотим видеть в исполнении нашей команды. А результат потом придет. И настроение будет совсем другим. И потом, мы сейчас сами не знаем, на каком месте находимся, так зачем на рейтинги соперников смотреть? С нами и так мало кто соглашается встречаться. Мы везде забанены. Выйдите, обыграйте соперника с крупным счетом, покажите содержательный футбол, и все будут довольны. Люди будут видеть, что у нас есть конкурентоспособная сборная.

- Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что наша команда может сыграть с кем-то из сборных стран БРИКС: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Как вам такая идея?

- Это идея уже давно витает в воздухе, просто надо ее реализовать. Было бы здорово найти окно и пригласить все эти сборные сыграть с нами, найти хороших спонсоров и провести какой-нибудь турнир. Это было бы очень хорошо.

- Вряд ли на него приехали бы первые сборные.

- Меня не смутит, даже если приедут не первые сборные. Поехала наша молодежная сборная в бразильское турне, провела несколько матчей. А вчера ребята обыграли Беларусь. Посмотрите, какие там были скорости. У нас они совсем другие, чем у соперника. Плюс другое мышление. Наши парни прибавляют. И чем больше матчей мы будем проводить, тем лучше. Можно поехать, сыграть с аргентинцами, бразильцами. Это будет только в плюс. Можно саудитов пригласить, если сделать коммерческий турнир, катарцев, китайцев, индийцев. Мы не закрыты. Можно такой коммерческий турнир придумать, что туда все будут ломиться. Играют же коммерческие матчи «Барселона», «Реал».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Масалитин сборная Кубы ещё теги

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