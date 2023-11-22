​Гаджиев считает, что результаты сборной России нельзя оценивать

Известный тренер Гаджи Гаджиев считает, что результаты сборной России в товарищеских матчах нельзя оценивать.

Напомним, что последний такой матч – против Кубы – команда Валерия Карпина выиграла с крупным счётом 8:0. Игра проходила в Волгограде в понедельник вечером.

«Давать оценку результатам сборной России нельзя, потому что нет определенных критериев», - цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

При этом Гаджиев отметил, что последних матчах у игроков сборной России улучшилось отношение к делу, и они полностью выкладывались.

В следующий раз сборная России может собраться в конце марта.