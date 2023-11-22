​Гаджиев считает, что результаты сборной России нельзя оценивать

Известный тренер Гаджи Гаджиев считает, что результаты сборной России в товарищеских матчах нельзя оценивать.
Напомним, что последний такой матч – против Кубы – команда Валерия Карпина выиграла с крупным счётом 8:0. Игра проходила в Волгограде в понедельник вечером.
«Давать оценку результатам сборной России нельзя, потому что нет определенных критериев», - цитирует Гаджиева «РБ Спорт».
При этом Гаджиев отметил, что последних матчах у игроков сборной России улучшилось отношение к делу, и они полностью выкладывались.
В следующий раз сборная России может собраться в конце марта.
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