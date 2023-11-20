Глебов стал новым капитаном сборной России в матче с кубинцами

Полузащитник «Ростова» и национальной сборной России Данил Глебов стал новым капитаном сборной с началом второго матча Россия – Куба.

Напомним, что в первом тайме с капитанской повязкой на поле вывел россиян полузащитник «Монако» Александр Головин – он отличился голом и ассистом, а после перерыва уступил место Сергею Пиняеву и спокойно ушёл отдыхать на скамейку.

Следить за ходом матча Россия – Куба можно на нашем портале в режиме текстовой трансляции. Второй тайм стартовал несколько минут назад. На табло – 3:0, в составе россиян голом отличились Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук.