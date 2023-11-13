Глушаков заявил, что ещё надеется попасть в сборную России

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что всё ещё ждёт приглашения в состав сборной России и пока не планирует завершать карьеру в национальной команде.

«Верю ли, что могу попасть в сборную? А почему нет? В нашей жизни всё возможно», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

При этом 36-летний футболист отметил, что с главным тренером сборной России Валерием Карпиным он тему своего возможного вызова не обсуждал.

Напомним, что в настоящий момент Глушаков представляет костромской «Спартак». За эту команду опытный полузащитник провёл в текущем сезоне семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.