Агент Миранчука: Почему Лёша не попал в заявку сборной, спрашивайте у Карпина

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв высказался о том, почему его клиент не попал в заявку сборной России на ноябрьские сборы.

Агент отметил, что такие вопросы нужно задавать главному тренеру Валерию Карпина, также он рассказал, что у игрока нет проблем со здоровьем.

«Видимо, сейчас главному тренеру сборной России нужны футболисты, которые играют в своих клубах», - приводит слова Шпинёва Sport24.

Напомним, что УТС стартуют 13 ноября в Новогорске. 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Кубы в Волгограде.