Пименов: Сборная России с крупным счётом обыграет кубинцев

Бывший форвард сборной России Валерий Пименов оценил предстоящий матч национальной команды против Кубы.

«Что я думаю по поводу матча сборной России с Кубой? Надеюсь, национальная команда России с крупным счётом обыграет кубинцев», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». По его мнению, только уверенная победа в таком матче устроит болельщиков российской сборной.

Напомним, что последний матч подопечных Валерия Карпина пройдёт в Волгограде 20 ноября. В предыдущих встречах Россия обыграла Камерун с минимальным счётом, а также сыграла вничью с Кенией.