​Кафанов допустил, что Проведель отказался от сборной России из-за политики

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался на тему отказа Ивана Проведеля от возможности играть за российскую национальную команду.

29-летний Проведель на клубном уровне выступает за римский «Лацио». Он является гражданином Италии, хотя имеет российские корни.

«Я просил руководство РФС связаться с Проведелем, но он отказался ехать. Я его не осуждаю. Возможно, сказались какие-то политические вопросы», - сказал Кафанов журналистам.

Стоит сказать, что ранее Иван Проведель вызывался в национальную сборную Италии, но не играл за неё.

Сборная России ближайший товарищеский матч проведёт 20 ноября – против Кубы.