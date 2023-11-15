Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кафанов допустил, что Проведель отказался от сборной России из-за политики

15 Ноября 2023 • 16:45 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался на тему отказа Ивана Проведеля от возможности играть за российскую национальную команду.

29-летний Проведель на клубном уровне выступает за римский «Лацио». Он является гражданином Италии, хотя имеет российские корни.

«Я просил руководство РФС связаться с Проведелем, но он отказался ехать. Я его не осуждаю. Возможно, сказались какие-то политические вопросы», - сказал Кафанов журналистам.

Стоит сказать, что ранее Иван Проведель вызывался в национальную сборную Италии, но не играл за неё.

Сборная России ближайший товарищеский матч проведёт 20 ноября – против Кубы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сборная России Виталий Кафанов Иван Проведель ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Ноября
16:57
Карпин: «Соболев не играет? Спросите у Абаскаля»
16:50
​Сафонов должен сыграть за сборную России в матче с Кубой
16:45
​Кафанов допустил, что Проведель отказался от сборной России из-за политики
16:28
Карпин рассказал, почему не вызвал в сборную Фомина и Скопинцева
15:32
​Матч Россия – Куба пойдёт в рейтинг ФИФА
15:09
​Карпин оценил 2023 год для сборной России
15:04
Карпин: «Я не понимаю, как использовать Игнатова»
14 Ноября
18:42
Жирков: Матч сборной России со сборной Кубы — это хорошо в нынешней ситуации
17:45
Альшин: В сборную России можно было бы вызвать кого-то из «Факела»
13 Ноября
22:38
Быстров: «В матче с Кубой хочу видеть только основной состав»
20:43
«Сборная России любым составом справится с Кубой» — Мостовой
18:40
Пять футболистов пропустят игру сборной России с Кубой
14:11
Глушаков заявил, что ещё надеется попасть в сборную России
10 Ноября
21:39
Григорий Иванов: «Урал» готов сыграть со сборной России»
15:16
Сборная России не будет вызывать вратаря вместо травмированного Лунёва
12:59
На матч России и Кубы реализовано 12 тысяч билетов
09 Ноября
20:34
Ари выразил готовность вернуться в сборную России
20:01
Пименов: Сборная России с крупным счётом обыграет кубинцев
19:44
Балахнин: Я бы добавил в заявку сборной Кругового и Караваева
15:00
​Экс-генсек РФС: «Невызов Захаряна и Миранчука в сборную России вполне обоснован»
08 Ноября
21:21
Динияр Билялетдинов: «Россия уже играла с Кенией, и мы видели, что всё не так просто»
19:01
На игру сборных России и Кубы начали продавать билеты
18:31
Пименов объяснил непопадание Тюкавина в сборную России
17:05
В сборной Кубы рассказали, почему приняли предложение сборной России
16:22
Валерий Новиков оценил вратарскую позицию сборной России
11:10
Бубнов: «Непонятно, зачем в сборную вызвали Соболева и Волкова» 2
07 Ноября
23:37
Лодыгин: Сафонов — основной вратарь сборной, остальные очень близко
22:58
Радимов: Захаряну полезнее быть в «Реал Сосьедаде», чем в сборной
22:47
Кавазашвили оценил подбор вратарей на матч сборной России против Кубы
22:46
Эксперт объяснил непопадание Оздоева в сборную России
22:39
Ледяхов: Соболев проходит в костяк сборной России
22:20
Терёхин не удивлён отсутствием динамовцев в сборной России
21:42
Терёхин рассказал, почему игроки «Динамо» не вызваны в сборную России
21:27
Корнаухов: 29 человек в заявке сборной России — это перебор 1
19:53
Канчельскис предположил, почему Алексей Миранчук не был вызван в сборную России
19:46
Канчельскис: «Абсолютно логично, что Захарян не вызван в сборную России»
19:19
Чанов: «Нигматуллин заслужил вызов в сборную России»
18:50
Гладилин: «С таким соперником, как Куба, можно попробовать разные варианты игры и сочетаний футболистов»
18:33
Балахнин: «В сборную России и впредь надо вызывать только сильнейших»
18:22
Масалитин: «Ничего не знаю о Кубе, но какая нам разница с кем играть»
18:21
Чанов — о вратарях сборной России: «Тренерский штаб хочет просмотреть как можно больше кандидатов»
17:34
Флорентин - о сборной Кубы: «Я смотрю только кубинские сериалы»
16:27
Голкипер Нигматуллин высказался о дебютном вызове в сборную России
16:21
Петржела: Матч между Россией и Чехией? Это невозможно даже за 100 миллионов евро
16:08
В «Пари НН» высказались о вызове Нигматуллина в сборную России
16:02
Президент «Урала»: «Карпин прав, что не вызывает наших футболистов в сборную»
15:58
Агент Миранчука: Почему Лёша не попал в заявку сборной, спрашивайте у Карпина
15:36
Карпин рассказал, почему не вызвал Алексея Миранчука и Захаряна в сборную России
15:10
Головин, Кузяев и пять игроков «Спартака» — объявлен состав сборной России на матч с Кубой 1
11:25
Матвей Сафонов: «Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда»
06 Ноября
17:33
Карпин рассказал, когда объявит состав сборной России на игру с Кубой
17:18
Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Кубы 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОССИЯ КУБА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
17:03 · Россия. Премьер-лига
Лантратов рассказал, какие у него отношения с Гилерме
17:00 · Россия. Премьер-лига
Оласа назвал цель «Краснодара»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Соболев не играет? Спросите у Абаскаля»
16:45 · Россия. Премьер-лига
​Кафанов допустил, что Проведель отказался от сборной России из-за политики
16:39 · Россия. Премьер-лига
​«Печально, но закономерно»: В «Оренбурге» оценили результат первого круга
16:30 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» оценили работу Игнашевича
16:28 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, почему не вызвал в сборную Фомина и Скопинцева
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Амкар» распустил тренерский штаб во главе с Черенчиковым официально
16:18 · Россия. Премьер-лига
Игрок Оренбурга» Перес: «Уход Лички повлиял на команду? Нет, результат должны показывать футболисты»
16:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
От Гаранина хотят, чтобы «Черноморец» шёл «ближе к первой тройке»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Если Соболев и Джикия не играют, а «Спартак» выигрывает, то Абаскаль делает всё правильно»
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» поддержал решение КДК о дисквалификации Газинского
15:50 · Россия. Премьер-лига
Желудков: «Зенит» выйдет на первое место и уйдёт на зимний перерыв именно на этой позиции»
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Кафанов не ждёт «новых Акинфеевых» в ближайшие годы
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев грубо оскорбил коллегу по «Матч ТВ» 1
Все новости
Рекомендуем