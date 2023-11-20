Карпин: «Головин выделяется на фоне партнёров, делает всё быстрее»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Кубы.

- С одной стороны крупная победа, с другой - вы всегда чем-то недовольны. Расскажите нам про этот контраст ощущений.

- Понятно, что недоволен. Всем-всем недоволен. Последние 10 минут первого тайма, например, когда Куба сделала больше, чем за все 30 минут первого тайма, поэтому, конечно, где-то недоволен. После 3:0, наверное. Отговорки можно найти всегда. Этим недоволен, во втором тайме тоже были моменты, когда счет был 6:0, перестали делать то, что должны были делать. Не повлияло на результат, но сам факт.

- А что понравилось во взаимодействиях? Счет крупный, но что понравилось в действиях игроков?

- Больше всего понравилось не взаимодействие. Понятно, что соперник позволял больше, чем положено, наверное. Понравилось, что и в первом, и во втором тайме, что отрабатывали и просили переход - после наших потерь сразу вступали в отбор и прессинг. Вот это понравилось.

- Вам не кажется, что Александр Головин вышел на какой-то новый качественный уровень?

- Да нет, как раз сегодня ничего такого нового не увидел.

- То, что он отжигает там в чемпионате Франции и здесь сделал «1+1»?

- В чемпионате Франции он может отжигать, там и надо смотреть на том уровне. На этом уровне чего-то нового я не заметил.

- Можно сказать, что он играет на уровень выше партнеров?

- Он выделяется, что делает всё быстрее, принимает решение быстрее, работа с мячом быстрее, всё быстрее делает. Понятно, привык на других скоростях работать. Дело даже не в чемпионате. А в тренировках.