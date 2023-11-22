Колосков: «При Карпине сборная России играет в соврменный футбол»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о желании РФС начать переговоры о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

По мнению Колоскова, Карпин нужен национальной команде, так как при нём россияне показывают современный футбол.

«На месте РФС я бы постарался убедить Карпина, чтобы он продлил контракт со сборной. Его работа видна, сборная играет в современный футбол», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что пока сборная России не имеет возможности проводить официальные матчи, совмещение постов в национальной команде и «Ростове» Карпину никак не мешает.

Напомним, 20 ноября сборная России уверенно обыграла в товарищеском матче Кубу (8:0). Ранее команда Карпина также обыграла Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).