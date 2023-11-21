Тарханов: «Мы просто сильнее Кубы на голову»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу сборной России в матче с Кубой.

«Наши футболисты хотели играть - это главное. Могли забить ещё больше. Франция вообще 14 Гибралтару забила. А Россию и Кубу в плане футбола даже сравнивать не стоит. Да, кубинцы бились, но по игре сильно уступили. Конечно, до результата Франции совсем немного не хватило (смеётся). Мы просто сильнее Кубы на голову. Есть ли в таких играх смысл? Да, есть. Итальянцы раньше за три дня до официального матча вообще играли со слабым соперником и набивали им голы», - сказал Тарханов нашему корреспонденту.

Напомним, что россияне забили кубинцам восемь безответных голов, по три - в тайме первом и по пять - в тайме втором.