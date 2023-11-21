Черников признался, что надеется сыграть за сборную России на крупном международном турнире

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников выразил желание сыграть за национальную команду на крупном международном турнире.

Напомним, в 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров, поэтому в данный момент сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские матчи.

«Я очень надеюсь! На всё воля божья. Но наше дело играть с теми кто есть. Надо выигрывать и верить в лучшее», — приводит слова Черникова «Чемпионат».

Вчера, 20 ноября, сборная России разгромила в товарищеском матче команду Кубы (8:0). Черников вышел на поле во втором тайме, не сумев за оставшееся время отметиться результативными действиями.