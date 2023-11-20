Сборная Кубы повторила антирекорд по крупнейшему поражению в истории

Национальная сборная Кубы со счётом 0:8 проиграла сборной России в Волгограде. По голу в составе россиян оформили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Данил Пруцев, Александр Соболев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Пенальти не реализовал Сергей Пиняев.

Таким образом, кубинцы потерпели третье самое крупное поражение в своей истории. Ранее сборная этой карибской страны со счётом 0:8 уступала сборной Швеции аж в 1938 году и сборной СССР 43 года назад – на Олимпиаде в Москве.

К слову, самая крупная победа кубинцев в истории была одержана со счётом 11:0 – над сборной Тёркса и Кайкоса.