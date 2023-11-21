Дюков отметил важность матчей сборной России

Президент РФС Александр Дюков оценил важность матчей российской национальной команды в период дисквалификации.

«Очень важно, чтобы сборные России играли. Это важно для игроков, потому что они получают опыт международных матчей. Не все игроки сборной России в своих клубах получают такую возможность, это важно для их развития», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Руководитель РФС отметил, что практика важна для готовности команды после возвращения на международную арену, а также из-за интереса болельщиков ко встречам сборной.

Напомним, что российский футбол отстранён от международных турниров с февраля прошлого года. В 2023 году подопечные Валерия Карпина провели пять матчей, выиграв все три домашние товарищеские встречи.