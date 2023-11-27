Кривцов: «Не нужно искать мотивацию, если тебя вызвали — ты должен ехать в сборную»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о своих впечатлениях после дебюта за сборную России.

«Прекрасные впечатления. Вопросы в плане мотивации? Не нужно искать мотивацию, если тебя вызвали – ты должен ехать в сборную, если у тебя нет никаких проблем. Неважно, товарищеская игра или официальная», — приводит слова Кривцова Metaratings.

Напомним, в ноябре сборная России провела товарищеский матч против Кубы, в котором одержала победу со счетом 8:0. В этой встрече Кривцов провел на поле 45 минут и отметился одним забитым мячом.

Следующий сбор национальной команды должен пройти в марте 2024 года.