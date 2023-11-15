​Сафонов должен сыграть за сборную России в матче с Кубой

В понедельник сборная России проведёт товарищеский матч против Кубы. Место в воротах российской национальной команды должен занять Матвей Сафонов. Об этом рассказал тренер вратарей Виталий Кафанов.

«Если количество замен будет ограничено, сыграет один вратарь. Скорее всего, Матвей Сафонов – он сейчас первый номер», - сказал Кафанов журналистам.

Стоит сказать, что в игре против Кубы Валерий Карпин сможет сделать только шесть замен. Учитывая этот факт, результат матча будет учён при подсчёте рейтинга ФИФА.

Матч Россия – Куба пройдёт в Волгограде. Он стартует 20 ноября в 19:00 по московскому времени.