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​Сафонов должен сыграть за сборную России в матче с Кубой

15 Ноября 2023 • 16:50 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

В понедельник сборная России проведёт товарищеский матч против Кубы. Место в воротах российской национальной команды должен занять Матвей Сафонов. Об этом рассказал тренер вратарей Виталий Кафанов.

«Если количество замен будет ограничено, сыграет один вратарь. Скорее всего, Матвей Сафонов – он сейчас первый номер», - сказал Кафанов журналистам.

Стоит сказать, что в игре против Кубы Валерий Карпин сможет сделать только шесть замен. Учитывая этот факт, результат матча будет учён при подсчёте рейтинга ФИФА.

Матч Россия – Куба пройдёт в Волгограде. Он стартует 20 ноября в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов сборная Кубы Матвей Сафонов ещё теги

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