Мор: «Жду, что в матче с Кубой сборная России будет играть от себя»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кубы.

По мнению эксперта, в предстоящей встрече российская команда будет действовать с позиции силы, так как значительно превосходят соперника в классе.

«Жду, что мы будем играть с мячом и играть от себя, отталкиваться от своего футбола, а не от сильных и слабых сторон Кубы. Это единственный вариант», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября. Игра пройдёт в Волгограде и начнётся она в 19:30 по московскому времени.

Напомним, в октябре команда Валерия Карпина обыграла Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).