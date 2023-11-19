Канчельскис: «Сборная России обязана побеждать Кубу»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кубы.

По мнению эксперта, российская команда обязана побеждать Кубу, так как коллектив Валерия Карпина превосходит соперника по уровню игры.

«Сборная России должна побеждать всех, не только Кубу. С таким настроем должна выходить команда на поле. Нужно не пропустить, и чтобы защитники больше играли в атаку, а форварды побольше забили», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Матч Россия — Куба состоится завтра, 20 ноября. Эта игра пройдёт в Волгограде и начнётся она в 19:30 по московскому времени.