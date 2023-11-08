Валерий Новиков оценил вратарскую позицию сборной России

Экс-футболист ЦСКА Валерий Новиков поделился комментарием о вратарях, вызванных в расположение сборной России на товарищеский матч с Кубой.

«Думаю, Сафонов стал крепким первым номером, а Лантратов будет его дублером. Что касается Лунёва и Нигматуллина, то это довольно необычный выбор», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Как отметил эксперт, Лунёв практически не играл в «Байере», а потом долго не мог найти себе новый клуб. Что касается Нигматуллина, то это похоже на комплимент со стороны Валерия Карпина, считает Новиков.

Контрольный поединок между сборными России и Кубы запланирован на 20 ноября. Игра должна пройти на «Волгоград Арене». Начало события — в 19:30 по столичному времени.