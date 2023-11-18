​Тренер Кубы оценил уровень сборной России

В понедельник сборные России и Кубы проведут товарищеский матч в Волгограде. Рулевой кубинской команды Юниелис Кастильо оценил уровень российской сборной.

«Сборная России – команда отличного уровня, у вас высокий рейтинг и очень много талантливых игроков», - слова Кастильо приводит «Чемпионат».

Тренер Кубы не стал выделять каких-то футболистов в составе сборной России, чтобы не недооценивать других.

Товарищеский матч Россия – Куба пройдёт в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток на «Волгоград-Арене» прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Как известно, сборная России в условиях санкций проводит лишь товарищеские матчи.