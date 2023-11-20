Черников дебютировал за сборную России в матче против Кубы

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников дебютировал в составе российской национальной команды в товарищеском матче против сборной Кубы.

Хавбек «быков» вышел на замену на 60-й минуте, заменив Данила Глебова, который выступал с капитанской повязкой после ухода Александра Головина. Также на поле в Волгограде вышли Александр Соболев и Андрей Мостовой, заменившие Фёдора Чалова и Ивана Облякова.

К 67-й минуте подопечные Валерия Карпина ведут в счёте 6:0. Авторами забитых мячей стали Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев и Данил Пруцев.