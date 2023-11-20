Газизов: В текущих реалиях совмещение постов Карпиным — это нормально

Бывший директор столичного «Спартака» Шамиль Газизов высказался о совмещении Валерием Карпиным работы в сборной России и «Ростове».

«Учитывая все сегодняшние реалии, считаю, что совмещение постов Карпиным — это нормально. Если бы мы были «в теме», тогда, возможно, руководство РФС себя повело бы по-другому», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Тем не менее, как считает функционер, такая работа забирает у Валерия Георгиевича большое количество сил, и совмещение даётся Карпину нелегко.

Напомним, что с 2021 года специалист управляет российской национальной командой, вернувшись на должность в «Ростове» после отстранения сборной от международных турнирах с 2022 года.