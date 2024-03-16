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Футболист «Спартака» Мелёшин впервые забил за минское «Динамо»

16 Марта 2024 • 19:18 Комментировать
Динамо Минск
5:0
Сморгонь
окончен

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин открыл счет своим голам в чемпионате Беларуси.

Футболист, арендованный у московского клуба минским «Динамо», отличился в игре первого тура белорусского чемпионата против «Сморгони». Матч завершился со счётом 5:0.

Этот мяч стал первым для российского форварда. Ранее в минском клубе он отличался результативной передачей. Его аренда действует до следующей зимы, в контракте нет опции о выкупе футболиста.

19-летний нападающий является воспитанником «Спартака». На его счету 25 матчей за основную команду «красно-белых», в которых он забил четыре гола.

 


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