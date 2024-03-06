Московский «Локомотив» на своих официальных ресурсах подтвердил то, что Егор Погостнов, молодой защитник команды продолжит свою карьеру в Беларуси. Его новым клубом, как и ранее сообщали неофициальные источники, станет «Арсенал» из города Дзержинск - до конца 2024 года.

Также в направлении Погостнова последуют два других молодых игрока «Локо» - это Дмитрий Радиковский и Вадим Арутюнян. Арутюнян будет играть в белорусском клубе до июня 2024 года в аренде, а вот Радиковский перебрался в новый клуб на полноценной основе с опцией обратного выкупа.

Напомним, что дзержинский «Арсенал» занял первое место в Первой лиге Беларуси в прошлом году.