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«Локомотив» в паузу на матчи сборных сыграет с «Арсеналом» из Беларуси

14 Марта 2024 • 17:59 Комментировать

Московский «Локомотив» проведёт товарищеский матч во время того, как будет проходить пауза на матчи национальных сборных.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», соперником «железнодорожников» станет «Арсенал» из Дзержинска, что в Беларуси. Дата грядущей игры – 23 марта, это суббота, а состоится матч в Москве.

«Арсенал» по итогу прошлого сезона удостоился права выступать в Высшей лиге Беларуси.

Напомним, что «Локомотив» невыразительно начал футбольную весну. В 19 туре РПЛ клуб проиграл «Динамо» в гостях (1:2), а в 20 туре дома поделил очки с «Сочи» (2:2).

Вечером 14 марта «Локо» примет «Балтику» в ответном матче Пути РПЛ Кубка России. Следить за игрой можно на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Арсенал Дзержинск
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