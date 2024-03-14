«Локомотив» в паузу на матчи сборных сыграет с «Арсеналом» из Беларуси

Московский «Локомотив» проведёт товарищеский матч во время того, как будет проходить пауза на матчи национальных сборных.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», соперником «железнодорожников» станет «Арсенал» из Дзержинска, что в Беларуси. Дата грядущей игры – 23 марта, это суббота, а состоится матч в Москве.

«Арсенал» по итогу прошлого сезона удостоился права выступать в Высшей лиге Беларуси.

Напомним, что «Локомотив» невыразительно начал футбольную весну. В 19 туре РПЛ клуб проиграл «Динамо» в гостях (1:2), а в 20 туре дома поделил очки с «Сочи» (2:2).

Вечером 14 марта «Локо» примет «Балтику» в ответном матче Пути РПЛ Кубка России. Следить за игрой можно на нашем портале.