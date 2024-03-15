Дюков высказался о возможном включении белорусских клубов в российские турниры

Президент РФС Александр Дюков дал свой комментарий о возможном включении клубов из Беларуси в российские футбольные турниры.

По словам словам, Белорусская федерация футбола сама должна стать инициатором для таких шагов.

При этом Дюков отметил, что с белорусской стороны пока не было подобных предложений.

- Потенциально в РФС готовы рассмотреть такую инициативу? Почему бы и нет, - подытожил Дюков в интервью «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что белорусские клубы могут быть включены в состав участников разных видов спорта в России.

Напомним, в российской Премьер-лиге в настоящее время участвуют 16 клубов. В чемпионате Беларуси такое же количество команд.