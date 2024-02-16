В минском «Динамо» оценили состояние Мелёшина

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко порассуждал о состоянии форварда Павла Мелёшина, который перебрался в состав чемпиона Беларуси из московского «Спартака».

«Мы посмотрели на его состояние на тренировках и пришли к выводу, что на данный момент его оптимальная готовность — 60 минут. Адаптация проходит отлично. Коллектив его хорошо принял», - говорит Скрипченко для «Спорт-Эксперсса». В текущем сезоне Мелёшин сыграл в восьми матчах за «Спартак» в РПЛ и Кубке России и забил один гол.

Напомним, что Мелёшин будет играть за минское «Динамо» на правах аренды. Срок арендного соглашения 19-летнего футболиста с минским клубом рассчитан до конца 2024 календарного года.