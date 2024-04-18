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Нападающий «Спартака» Мелёшин сравнил чемпионаты России и Беларуси

18 Апреля 2024 • 17:15 Комментировать
Динамо Минск
...
Торпедо-БелАЗ
21.04 16:00

Форвард «Спартака» Павел Мелёшин поделился мнением о первенстве Беларуси, где он выступает на правах аренды за минское «Динамо».

«Различия между российским и белорусским чемпионатами? Наверное, больше борьбы и меньше футбола. В любом случае, команды стараются и бьются до последнего. Уровень футбола, я бы не сказал, что ниже», — передает слова футболиста издание sport5.by.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мелешён провёл за минчан восемь матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.

Что касается «Динамо», то команда располагается на пятой позиции турнирной таблицы. Коллектив заработал восемь баллов. В следующем туре команда примет дома «Торпедо-БелАЗ». Встреча запланирована на 21 апреля.


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