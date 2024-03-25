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Зорин: «У Мелёшина не будет никаких проблем в минском «Динамо»

25 Марта 2024 • 14:13 Комментировать
Минск
...
Динамо Минск
31.03 17:00

Игрок «Спартака» Даниил Зорин оценил перспективы своего одноклубника Павла Мелёшина, который зимой перешёл на правах аренды в минское «Динамо»

«У «Динамо» хорошая команда, хороший тренер и ребята. У Пашки не будет никаких проблем, всё должно получиться», — приводит слова Зорина «Чемпионат».

В текущем сезоне 20-летний Мелёшин провёл за минское «Динамо» четыре игры, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В 20 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 30 марта против «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Минск Павел Мелёшин Даниил Зорин ещё теги

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20 Марта
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