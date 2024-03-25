Зорин: «У Мелёшина не будет никаких проблем в минском «Динамо»

Игрок «Спартака» Даниил Зорин оценил перспективы своего одноклубника Павла Мелёшина, который зимой перешёл на правах аренды в минское «Динамо»

«У «Динамо» хорошая команда, хороший тренер и ребята. У Пашки не будет никаких проблем, всё должно получиться», — приводит слова Зорина «Чемпионат».

В текущем сезоне 20-летний Мелёшин провёл за минское «Динамо» четыре игры, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В 20 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 30 марта против «Урала».