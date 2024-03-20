Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

Мелёшин: Я воспитанник «Спартака», люблю этот клуб

20 Марта 2024 • 20:00 Комментировать
Минск
...
Динамо Минск
31.03 17:00

Форвард Павел Мелёшин планирует вернуться в «Спартак» и закрепиться в составе «красно-белых».

Футболист сейчас выступает в Беларуси на правах аренды за минское «Динамо». Соглашение рассчитано до декабря 2024 года.

- Я воспитанник «Спартака», люблю этот клуб. Не хотел бы, чтобы моя карьера в «Спартаке» заканчивалась таким образом, - приводит слова Мелёшина «Матч ТВ».

19-летний нападающий провёл за минский клуб четыре игры, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. За «Спартак» футболист провёл в общей сложности 25 матчей, в которых забил четыре гола. Трансферная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Минск Павел Мелёшин ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИНСК ДИНАМО МИНСК
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу Стала известна сумма штрафа Промеса В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста
Спортивные новости
Канарейкин: На данный момент Восток сильнее Запада в КХЛ Максим Кузнецов: «Динамо» не хватает вратаря» Вайсфельд: «Теперь «Динамо» не хватает уверенности» Канарейкин: «Безусловно Кучеров стоит в одном ряду с Овечкиным» Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
20:00 · Беларусь
Мелёшин: Я воспитанник «Спартака», люблю этот клуб
16 Марта
19:18 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Спартака» Мелёшин впервые забил за минское «Динамо»
15 Марта
20:41 · Россия. Премьер-лига
Дюков высказался о возможном включении белорусских клубов в российские турниры
14 Марта
17:59 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» в паузу на матчи сборных сыграет с «Арсеналом» из Беларуси
06 Марта
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» подтвердил уход трёх футболистов в белорусский «Арсенал» официально
01 Марта
16:56 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отдал защитника в аренду
28 Февраля
17:10 · Россия. Премьер-лига
Баженов: Мне бы очень хотелось, чтобы Мелёшин реализовал свои качества
21 Февраля
20:12 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» подписали защитника сборной Беларуси официально
16 Февраля
19:02 · Россия. Премьер-лига
В минском «Динамо» оценили состояние Мелёшина
18:55 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер минского «Динамо» рассказал об адаптации Мелёшина
11 Февраля
17:23 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев выступил за объединение РПЛ и чемпионата Беларуси 1
09 Февраля
10:45 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев сравнил уровень российского и белорусского футбола
08 Февраля
16:33 · Россия. Премьер-лига
Баженов: Мелёшин может раскрыть свой потенциал в минском «Динамо»
15:31 · Беларусь
Тренер минского «Динамо»: Буду беседовать с Мелёшиным, чтобы понять, как лучше использовать его потенциал
14:25 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Мелёшин правильно сделал, что перешёл в минское «Динамо»
Все новости
Рекомендуем