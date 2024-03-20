Мелёшин: Я воспитанник «Спартака», люблю этот клуб

Форвард Павел Мелёшин планирует вернуться в «Спартак» и закрепиться в составе «красно-белых».

Футболист сейчас выступает в Беларуси на правах аренды за минское «Динамо». Соглашение рассчитано до декабря 2024 года.

- Я воспитанник «Спартака», люблю этот клуб. Не хотел бы, чтобы моя карьера в «Спартаке» заканчивалась таким образом, - приводит слова Мелёшина «Матч ТВ».

19-летний нападающий провёл за минский клуб четыре игры, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. За «Спартак» футболист провёл в общей сложности 25 матчей, в которых забил четыре гола. Трансферная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро.