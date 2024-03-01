«Локомотив» отдал защитника в аренду

Московский «Локомотив» отдал в аренду своего защитника Егора Погостнова. Об этом сообщает портал Transfermarkt, официальные соцсети «Локо» сделку пока не подтверждают.

Новым клубом Егора будет белорусский «Арсенал» из города Дзержинск, это клуб высшей лиги чемпионата Беларуси. По информации источника, срок аренды будет рассчитан до конца сезона в белорусском футболе, то есть до конца 2024 календарного года.

Погостнову 20 лет, в текущем сезоне он не имел обилие игровой практики в «Локо», сыграв лишь пять матчей во всех турнирах – четыре в РПЛ и один в Кубке России. Тем не менее, в РПЛ ему удалось забить один гол.