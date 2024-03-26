Сборная Беларуси не смогла обыграть 172-ю команду рейтинга ФИФА

Сборная Беларуси в гостях не смогла обыграть 172-ю команду рейтинга ФИФА – национальную сборную Мальты. Команды встречались вечером вторника в Валетте в рамках товарищеского поединка и разошлись лишь нулевой ничьей.
Белорусская команда не смогла забить во втором товарищеском матче этого марта. Ранее сборная всухую проиграла команде Черногории (0:2) в очной игре.
Мальтийцы же, наоборот, порадовали своих болельщиков, так как не проиграли оба матча этого марта. Ранее также дома эта сборная сенсационно разошлась боевой ничьей с будущей сборной-участницей Евро-2024, сборной Словении (2:2).
Протокол игры
Бонелло Анри • Шоу Курт • Пепе Энрико • Мускат Зак • Дзаммит-Лонарделли Карло • Мускат Николай • Гийомье Мэтью • Янкам Янник • Мбонг Джозеф • Рейд Кемар • Нвоко Кирьян
Запасные: Невин Портелли • Аттард Кейн • Пизани Стивен • Апап Фердинандо • Бусуттиль Жан • Аль-Туми Рашед • Бирман Майлз • Корболан Хуан • Велла Данстэн • Монтебелло Лука • Борг Жан • Мбонг Пол • Борг Стив • Пайбер Брэндон • Греч Мэттью
Игнатович Сергей • Поляков Денис • Политевич Сергей • Забелин Павел • Нечаев Данила • Корзун Никита • Яблонский Евгений • Эбонг Макс • Печенин Кирилл • Шуманский Артем • Киреев Максим
Запасные: Павлюченко Павел • Черняк Илья • Лапоухов Фёдор • Пархоменко Егор • Громыко Валерий • Капленко Кирилл • Морозов Владислав • Карпович Сергей • Лаптев Денис • Шевченко Глеб • Карпицкий Егор
26 марта.
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