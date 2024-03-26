Сборная Беларуси не смогла обыграть 172-ю команду рейтинга ФИФА

Сборная Беларуси в гостях не смогла обыграть 172-ю команду рейтинга ФИФА – национальную сборную Мальты. Команды встречались вечером вторника в Валетте в рамках товарищеского поединка и разошлись лишь нулевой ничьей.

Белорусская команда не смогла забить во втором товарищеском матче этого марта. Ранее сборная всухую проиграла команде Черногории (0:2) в очной игре.

Мальтийцы же, наоборот, порадовали своих болельщиков, так как не проиграли оба матча этого марта. Ранее также дома эта сборная сенсационно разошлась боевой ничьей с будущей сборной-участницей Евро-2024, сборной Словении (2:2).