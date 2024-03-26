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Сборная Беларуси не смогла обыграть 172-ю команду рейтинга ФИФА

26 Марта 2024 • 23:06 Комментировать

Сборная Беларуси в гостях не смогла обыграть 172-ю команду рейтинга ФИФА – национальную сборную Мальты. Команды встречались вечером вторника в Валетте в рамках товарищеского поединка и разошлись лишь нулевой ничьей.

Белорусская команда не смогла забить во втором товарищеском матче этого марта. Ранее сборная всухую проиграла команде Черногории (0:2) в очной игре.

Мальтийцы же, наоборот, порадовали своих болельщиков, так как не проиграли оба матча этого марта. Ранее также дома эта сборная сенсационно разошлась боевой ничьей с будущей сборной-участницей Евро-2024, сборной Словении (2:2).

Протокол игры  
Мальта 0:0 Беларусь
Бонелло Анри Шоу Курт Пепе Энрико Мускат Зак Дзаммит-Лонарделли Карло Мускат Николай Гийомье Мэтью Янкам Янник Мбонг Джозеф Рейд Кемар Нвоко Кирьян
Запасные: Невин Портелли Аттард Кейн Пизани Стивен Апап Фердинандо Бусуттиль Жан Аль-Туми Рашед Бирман Майлз Корболан Хуан Велла Данстэн Монтебелло Лука Борг Жан Мбонг Пол Борг Стив Пайбер Брэндон Греч Мэттью
Игнатович Сергей Поляков Денис Политевич Сергей Забелин Павел Нечаев Данила Корзун Никита Яблонский Евгений Эбонг Макс Печенин Кирилл Шуманский Артем Киреев Максим
Запасные: Павлюченко Павел Черняк Илья Лапоухов Фёдор Пархоменко Егор Громыко Валерий Капленко Кирилл Морозов Владислав Карпович Сергей Лаптев Денис Шевченко Глеб Карпицкий Егор
26 марта.

 

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