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Гендиректор «Црвены Звезды»: «Россия — наш старший брат»

03 Июля 2022 • 14:38 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич перед товарищеской игрой с «Зенитом» поделился мнением о России.

Терзич отметил, что ему приятно оказаться в братской стране.

«Россия — наш старший брат, рады приехать на такую игру с «Зенитом», — приводят слова гендиректора РИА Новости.

Терзич также отметил прогресс «Црвены Звезды»  за последние годы и заявил, что сербский клуб намерен продолжать развивать своё сотрудничество с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что в «Црвену Звезду» может перейти экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Однако позже сам Терзич опроверг эту информацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Звездан Терзич
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