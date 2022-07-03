Гендиректор «Црвены Звезды»: «Россия — наш старший брат»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич перед товарищеской игрой с «Зенитом» поделился мнением о России.

Терзич отметил, что ему приятно оказаться в братской стране.

«Россия — наш старший брат, рады приехать на такую игру с «Зенитом», — приводят слова гендиректора РИА Новости.

Терзич также отметил прогресс «Црвены Звезды» за последние годы и заявил, что сербский клуб намерен продолжать развивать своё сотрудничество с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что в «Црвену Звезду» может перейти экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Однако позже сам Терзич опроверг эту информацию.