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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бакаев рассказал о том, как его поддержал Карпин в трудный период

21 Июня 2022 • 13:47 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал о поддержке со стороны главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

Футболист рассказал о том, как Карпин в прошлом году включил его в состав национальной команды, несмотря на малое количество игрового времени, получаемого в «Спартаке».

«Этот сбор был самым важным, нам предстоял матч с Хорватией. И хотя на том отрезке я практически на поле не выходил, Валерий Георгиевич всё равно в меня поверил. Вызвал в сборную и выпустил в стартовом составе», — приводит слова Бакаева «Чемпионат».

25-летний футболист отметил, что та поддержка помогла ему легче пережить отсутствие игровой практики в клубе.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Спартак» 36 матчей, забив три гола и отдав восемь результативных передач. Летом нынешнего года Бакаев перешёл в «Зенит» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Карпин Зелимхан Бакаев
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