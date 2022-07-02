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В «Зените» рассказали, когда Иван и Мантуан прибудут в расположение команды

02 Июля 2022 • 10:22 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал дату прибытия в расположение питерского клуба бразильских новичков команды Ивана и Густаво Мантуана.

«Они прибудут в расположение «Зенита» между 14 и 16 июля», — цитирует Медведева ТАСС.

Также гендиректор высоко оценил игру Мантуана, назвав 21-летнего игрока одним из самых талантливых футболистов Бразилии. По мнению Медведева, полузащитник способен выступать сразу на нескольких позициях, в том числе и в защите.    

Напомним, что оба игрока оказались в «Зените» в результате обмена с «Коринтиансом» на нападающего Юри Алберто.

В текущем сезоне Мантуан провёл в составе своей команды 21 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Густаво Мантуан
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