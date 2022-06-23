Хачатурянц высказался о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, при каком условии лига может перейти на систему «весна-осень».

«Я верю в демократию. РПЛ перейдёт на систему «весна-осень», если большинство клубов так решит — в таком случае всё будет изменено», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Ранее наставник национальной сборной России Валерий Карпин заявлял о том, что не нужно переходить на систему «весна-осень». Сейчас происходит то же самое, что и было при прежней системе. Клубы начинают играть в феврале или марте, а заканчивают в ноябре или декабре.

Новый сезон откроется матчем за Суперкубок России, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит» 9 июля.