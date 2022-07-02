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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Пономарёв не верит в победу «Спартака» над «Зенитом»

02 Июля 2022 • 20:15 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу предстоящего матча за Суперкубок России.

«Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок страны в субботу, 9 июля. Поединок пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

«В подготовительный период питерцы выглядят предпочтительней. Да, у «Спартака» будут большие проблемы в Суперкубке. Не очень верится в победу «красно-белых», хотя и буду болеть за них», - слова Пономарёва привёл «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Спартаку» удалось завоевать национальный кубок.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владимир Пономарёв
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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