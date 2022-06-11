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Ветеран «Спартака» Чернышов - о назначении Абаскаля: «Уже какая-то агония происходит» эксклюзив

11 Июня 2022 • 17:15 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Бывший футболист «Спартака», а ныне главный тренер индийского клуба «Мохаммедан» Андрей Чернышов, в интервью «Евро-Футбол.Ру» назвал агонией всё, что происходит в команде.

«Что я думаю о назначении Абаскаля в «Спартак»? Там в Европе вот только двойные стандарты у них – нам санкции, а к нам едут работать за хорошую зарплату. Этого тренера надо спросить, как он относится к ситуации? Они же спрашивают наших спортсменов там. Если он поддерживает нас, то нет проблем, а если осуждает, то зачем приехал?!» - сказал Чернышов.

Вчера, 10 июня «Спартак» объявил о назначении главным тренером команды 33-летнего Гильермо Абаскаля. До московского клуба он работал в швейцарском «Базеле».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Суперкубок России Андрей Чернышов РПЛ Гильермо Абаскаль
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