Бывший футболист «Спартака», а ныне главный тренер индийского клуба «Мохаммедан» Андрей Чернышов, в интервью «Евро-Футбол.Ру» назвал агонией всё, что происходит в команде.

«Что я думаю о назначении Абаскаля в «Спартак»? Там в Европе вот только двойные стандарты у них – нам санкции, а к нам едут работать за хорошую зарплату. Этого тренера надо спросить, как он относится к ситуации? Они же спрашивают наших спортсменов там. Если он поддерживает нас, то нет проблем, а если осуждает, то зачем приехал?!» - сказал Чернышов.

Вчера, 10 июня «Спартак» объявил о назначении главным тренером команды 33-летнего Гильермо Абаскаля. До московского клуба он работал в швейцарском «Базеле».