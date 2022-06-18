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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» планирует расторгнуть контракт с Уруновым

18 Июня 2022 • 17:56 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов рискует остаться без клуба перед началом нового сезона. Дело в том, что руководство «красно-белых» намерено расторгнуть контракт с 21-летним футболистом, на которого возлагали надежды в 2020 году, когда приобретали у «Уфы», сообщает «РБ Спорт».

Напомним, что Урунов появился в Москве благодаря бывшему генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову. Остон Урунов суммарно сыграл всего девять матчей в футболке красно-белой команды и отметился одним голом. Его контракт действителен еще на протяжении трех сезонов.

«Спартак» начнет новый сезон 9 июля матчем с «Зенитом» за Суперкубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Остон Урунов
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