«Спартак» планирует расторгнуть контракт с Уруновым

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов рискует остаться без клуба перед началом нового сезона. Дело в том, что руководство «красно-белых» намерено расторгнуть контракт с 21-летним футболистом, на которого возлагали надежды в 2020 году, когда приобретали у «Уфы», сообщает «РБ Спорт».

Напомним, что Урунов появился в Москве благодаря бывшему генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову. Остон Урунов суммарно сыграл всего девять матчей в футболке красно-белой команды и отметился одним голом. Его контракт действителен еще на протяжении трех сезонов.

«Спартак» начнет новый сезон 9 июля матчем с «Зенитом» за Суперкубок России.