Канчельскис прокомментировал возможные увольнения тренеров в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением, кто из тренеров РПЛ может потерять работу первым.

«Кто из тренеров РПЛ может быть уволен первым? Это не моя прерогатива. Решения будут принимать президенты, советы директоров клубов. Кто-то будет уволен, кто-то будет продолжать работать. Жизнь покажет», — цитирует Канчельскиса «Спорт День за Днем».

Новый футбольный сезон в России стартует 9 июля матчем за Суперкубок страны. В нем сойдутся победитель минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» и победитель Кубка России «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.