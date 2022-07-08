Орлов: «Оздоев не выдержал конкуренции в «Зените»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об экс-полузащитнике «Зенита» Магомеде Оздоеве.

Напомним, 29-летний Оздоев покинул петербургский клуб по окончании минувшего сезона на правах свободного агента. Цвета «Зенита» футболист защищал на протяжении четырёх последних лет.

«Магомед сейчас не выдерживает конкуренции, ведь в «Зените» собрались очень сильные полузащитники. Да ещё у него была травма, и он долго не играл», — приводит слова Орлова «Спорт уик-энд».

Журналист поблагодарил футболиста за игру, но отметил, что пришло время других исполнителей.

В минувшем сезоне Оздоев провёл в составе «Зенита» 16 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.