Агент: «Мартинс вернётся в «Спартак»

Футбольный агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, заявил, что его клиент вернётся в Россию.

«Мартинс собирается вернуться в «Спартак», — приводит слова Боннефона «РБ Спорт».

Люксембуржец перешёл в «Спартак» в январе нынешнего года из швейцарского клуба «Янг Бойз». В минувшем сезоне хавбек провёл в составе «красно-белых» 13 матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.

Напомним, ранее другой игрок «Спартака» Виктор Мозес не вернулся в расположение своей команды в назначенный срок, так как супруга нигерийца выступает против возвращения своего мужа в Россию.