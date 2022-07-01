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Агент: «Мартинс вернётся в «Спартак»

01 Июля 2022 • 10:01 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Футбольный агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, заявил, что его клиент вернётся в Россию.

«Мартинс собирается вернуться в «Спартак», — приводит слова Боннефона «РБ Спорт».

Люксембуржец перешёл в «Спартак» в январе нынешнего года из швейцарского клуба «Янг Бойз». В минувшем сезоне хавбек провёл в составе «красно-белых» 13 матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.

Напомним, ранее другой игрок «Спартака» Виктор Мозес не вернулся в расположение своей команды в назначенный срок, так как супруга нигерийца выступает против возвращения своего мужа в Россию.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Кристофер Мартинс
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