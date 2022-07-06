Валуев — о Fan ID: «Бойкот фанатов? Футболу это не помешает»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о системе Fan ID, из-за введения которой многие болельщики собираются бойкотировать футбольные матчи в России.

По мнению Валуева, возможный бойкот со стороны фанатов никак не помешает проведению игр.

«Я оформлю паспорт болельщика. Бойкот и отсутствие фанатов на трибунах? Спокойно к этому отношусь, футболу это не помешает», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

Напомним, матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля, а новый сезон РПЛ стартует 15 июля матчем «Химки» — «Зенит».