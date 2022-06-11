Сорокин рассказал, почему Санкт-Петербург — идеальное место для проведения Суперкубка

Бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона 2021/2022 Алексей Сорокин поделился мнением о проведении Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

Сорокин считает Санкт-Петербург идеальным местом для проведения игры за Суперкубок, так как этот город готовился принять финал Лиги чемпионов.

«Сам город прекрасно «экипирован» для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный фонд, согласованные места сбора болельщиков, городские волонтёры, есть команда оргкомитета», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

Напомним, матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на «Газпром Арене». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.