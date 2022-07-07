​Шнуров и его «Ленинград» не выступят на матче «Зенит» - «Спартак»

Группа «Ленинград» во главе с известным музыкантом Сергеем Шнуровым не будет выступать на матче за Суперкубок России. Об этом стало известно телеграм-каналу «Мутко против». Изначально выступление «Ленинграда» было анонсировано.

Представители группы не стали давать каких-либо комментариев, предложив обращаться с соответствующими вопросами к Российскому футбольному союзу.

Битва за Суперкубок России пройдёт в субботу, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Трофей будут разыгрывать «Зенит» и «Спартак». Стартовый свисток футболисты услышат в 19:00 по Москве.