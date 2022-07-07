Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Шнуров и его «Ленинград» не выступят на матче «Зенит» - «Спартак»

07 Июля 2022 • 14:27 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.50 5.90
09.07 19:00

Группа «Ленинград» во главе с известным музыкантом Сергеем Шнуровым не будет выступать на матче за Суперкубок России. Об этом стало известно телеграм-каналу «Мутко против». Изначально выступление «Ленинграда» было анонсировано.

Представители группы не стали давать каких-либо комментариев, предложив обращаться с соответствующими вопросами к Российскому футбольному союзу.

Битва за Суперкубок России пройдёт в субботу, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Трофей будут разыгрывать «Зенит» и «Спартак». Стартовый свисток футболисты услышат в 19:00 по Москве.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Шнуров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
14:54 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Комличенко хочет играть у тренера, который в него верит»
14:50 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» будут играть в Кубке лиги вторым составом, если турнир создадут
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Григорян считает, что клубов РПЛ в еврокубках не будет долго
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов – игрок «Краснодара» официально
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Шнуров и его «Ленинград» не выступят на матче «Зенит» - «Спартак»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Ларссон может перейти в «Селтик»
14:22 · Россия. Премьер-лига
​Бальбуэна воспользуется поправкой ФИФА, чтобы уйти из «Динамо»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Подходим у Суперкубку в отличной форме»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна сообщил руководству «Динамо», что хочет уйти
13:27 · Россия. Премьер-лига
Баженов хочет увидеть доминирующий футбол от Абаскаля в Суперкубке
12:09 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет со «Спартаком»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Бакаев рассказал о том, как его приняли в «Зените»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Семак поддержал Абаскаля
11:33 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Травма Мантуана не очень серьёзная»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о Суперкубке: «Не ожидаю разгрома «Спартака»
Все новости
Рекомендуем