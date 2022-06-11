Орлов — о Суперкубке: «Зенит» явно сильнее «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче за Суперкубок России.

Орлов выразил уверенность в победе «Зенита», заявив, что петербуржцы сильнее своего соперника.

«Зенит» явно сильнее «Спартака», но в каком состоянии он будет на момент Суперкубка, мы пока не знаем. В футболе может произойти многое, но я думаю, что «Зенит» оставит трофей в Петербурге ещё на год», — приводит слова Орлова «РБК Спорт».

Напомним, матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.