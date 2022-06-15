Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иванов: «Агаларов начинал сезон в роли запасного, но по ходу сезона превратился в настоящего киллера»

15 Июня 2022 • 10:30 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Бывший полузащитник «Уфы» Олег Иванов назвал назвал экс-одноклубника Гамида Агаларова лучшим игроком минувшего сезона РПЛ.

Футболист отметил отменное голевое чутьё 21-летнего нападающего, сравнив его с бывшим нападающим ЦСКА Дмитрием Кириченко.  

«В команде, которая весь сезон боролась за выживание и в конце концов вылетела, Агаларов наколотил двадцатку, став лучшим бомбардиром лиги! По ходу сезона он превратился в настоящего киллера», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Также Иванов рассказал, что перед началом сезона в основном составе «Уфы» наигрывались другие нападающие, а Агаларов выступал в роли запасного форварда. Однако по ходу сезона молодой футболист доказал своё право выходить на поле с первых минут, став при этом лидером команды.

В минувшем сезоне Агаларов провёл в составе «Уфы» 33 матча, забив 20 голов и отдав две результативные передачи.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олег Иванов Уфа Гамид Агаларов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
11:40 · Россия. Премьер-лига
Стала известна длительность контракта Федотова с ЦСКА
11:40 · Россия. Премьер-лига
Алдонин оценил приход Федотова в ЦСКА
11:37 · Россия. ФНЛ
Экс-игрок ЦСКА посоветовал Березуцким поработать в ФНЛ
11:31 · Россия. Премьер-лига
Габулов: Для меня кандидатура Федотова неоднозначная
11:27 · Россия. Премьер-лига
Кулик: «Неприятно, когда команду покидает такой специалист, как Березуцкий»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Федотов способен добиться с ЦСКА результата»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Будет интересно посмотреть, как Федотов справится с новым вызовом
11:04 · Россия. Премьер-лига
Габулов оценил работу Березуцкого в ЦСКА
10:58 · Россия. Премьер-лига
Юморист Грушевский: Эксперимент с Березуцким получился неудачным
10:57 · Россия. Премьер-лига
Захарян оценил вероятность перехода Тюкавина в «Зенит» 1
10:53 · Россия. Премьер-лига
Гинер высказался о смене главного тренера ЦСКА
10:50 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Хочется верить, что Березуцкий ещё проявит себя вне ЦСКА
10:46 · Россия. Премьер-лига
Захарян высказался о переходе в «Реал»
10:42 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» объявило о расставании с Адаевым
10:41 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Федотов заслужил повышение
Все новости
Рекомендуем