Иванов: «Агаларов начинал сезон в роли запасного, но по ходу сезона превратился в настоящего киллера»

Бывший полузащитник «Уфы» Олег Иванов назвал назвал экс-одноклубника Гамида Агаларова лучшим игроком минувшего сезона РПЛ.

Футболист отметил отменное голевое чутьё 21-летнего нападающего, сравнив его с бывшим нападающим ЦСКА Дмитрием Кириченко.

«В команде, которая весь сезон боролась за выживание и в конце концов вылетела, Агаларов наколотил двадцатку, став лучшим бомбардиром лиги! По ходу сезона он превратился в настоящего киллера», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Также Иванов рассказал, что перед началом сезона в основном составе «Уфы» наигрывались другие нападающие, а Агаларов выступал в роли запасного форварда. Однако по ходу сезона молодой футболист доказал своё право выходить на поле с первых минут, став при этом лидером команды.

В минувшем сезоне Агаларов провёл в составе «Уфы» 33 матча, забив 20 голов и отдав две результативные передачи.