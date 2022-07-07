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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов — о Суперкубке: «Не ожидаю разгрома «Спартака»

07 Июля 2022 • 11:03 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.70
09.07 19:00

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится со «Спартаком».

Бывший игрок петербургского клуба заявил, что верит в победу «Зенита», но отметил, что подопечным Сергея Семака вряд ли стоит рассчитывать на лёгкую прогулку в этой встрече.

«Ожидаю от Суперкубка интересной игры, голов, а также победы «Зенита». Я не ожидаю разгрома «Спартака» в этом матче», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

Напомним, матч за Суперкубок состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владислав Радимов Суперкубок России
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