«Торпедо» объявило о расставании с Адаевым

Полузащитник Вячеслав Адаев покинул «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба.

Адаев защищал цвета «Торпедо» с февраля 2020 года. В минувшем сезоне 26-летний футболист провёл в составе московской команды 33 матча, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Торпедо» сумело занять первое место в турнирной таблице ФНЛ, обеспечив себе участие в высшем дивизионе российского футбола (РПЛ) в следующем сезоне. Также прямую путевку в Премьер-лигу добыл воронежский «Факел», а через стыковые матчи в РПЛ сумел выйти «Оренбург».