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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» объявило о расставании с Адаевым

15 Июня 2022 • 10:42 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Полузащитник Вячеслав Адаев покинул «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба.

Адаев защищал цвета «Торпедо» с февраля 2020 года. В минувшем сезоне 26-летний футболист провёл в составе московской команды 33 матча, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Торпедо» сумело занять первое место в турнирной таблице ФНЛ, обеспечив себе участие в высшем дивизионе российского футбола (РПЛ) в следующем сезоне. Также прямую путевку в Премьер-лигу добыл воронежский «Факел», а через стыковые матчи в РПЛ сумел выйти «Оренбург».   
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Вячеслав Адаев
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